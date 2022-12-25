Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского после его рождественского видеопоздравления

Читатели немецкой ежедневной газеты Die Welt высмеяли рождественское видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского. Комментарии появились к публикации издания в Twitter.

Зеленский подбодрил соотечественников и призвал их к стойкости. Однако пользователи новостного портала раскритиковали слова президента Украины, заявив, что он не верит тому, что говорит, и ничего не сможет без помощи Запада.

«Тот, кто ведет свой собственный народ на войну и целует в задницу американцев, мне неприятен», — пишет пользователь ZarlikovaT. «Украина едва дышит через крошечные кислородные баллоны, предоставленные американцами и коррумпированными странами Европейского союза. Технически и реально Украина уже совсем задохнулась, обанкротилась, умерла», — говорит Ed Batista.

Ранее французский политик Филиппо назвал визит Зеленского в США вестником третьей мировой войны. Политик считает, что президентам Украины и США нужен конфликт мирового масштаба ради славы и уничтожения европейских стран.

