В России оценили ущерб от действий «беглых банкиров»

АСВ: ущерб от действий «беглых банкиров» оценивается в 1,5-2 триллиона рублей

Ущерб от действий четырех тысяч так называемых «беглых банкиров» оценивается в 1,5-2 триллиона рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.

«Будем вести розыск активов примерно четырех тысяч человек, которые в той или иной степени причинили ущерб банкам в России. Разыскивать мы их будем как в стране, так и за рубежом», — отметил он. «Беглыми банкирами» называют владельцев или топ-менеджеров банков, которые привели к банкротству кредитных организаций или существенному ухудшению их финансового положения.

Речь идет, например, о банкире Георгии Беджамове, который обвиняется в выводе из Внешпромбанка 113 миллиардов рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментом банка. Беджамов живет в Великобритании, где его признали банкротом.

В АСВ надеются, что британское решение позволит «ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи» пострадавшим.

