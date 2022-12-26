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15:36, 26 декабря 2022Экономика

В России оценили ущерб от действий «беглых банкиров»

АСВ: ущерб от действий «беглых банкиров» оценивается в 1,5-2 триллиона рублей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ущерб от действий четырех тысяч так называемых «беглых банкиров» оценивается в 1,5-2 триллиона рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.

«Будем вести розыск активов примерно четырех тысяч человек, которые в той или иной степени причинили ущерб банкам в России. Разыскивать мы их будем как в стране, так и за рубежом», — отметил он. «Беглыми банкирами» называют владельцев или топ-менеджеров банков, которые привели к банкротству кредитных организаций или существенному ухудшению их финансового положения.

Речь идет, например, о банкире Георгии Беджамове, который обвиняется в выводе из Внешпромбанка 113 миллиардов рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментом банка. Беджамов живет в Великобритании, где его признали банкротом.

В АСВ надеются, что британское решение позволит «ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи» пострадавшим.

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Платон Щукин
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