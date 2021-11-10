Украшения и картины сестры беглого российского банкира выставили на торги

Украшения и картины Ларисы Маркус, сестры беглого российского банкира Георгия Беджамова, выставили на торги. Маркус возглавляла рухнувший Внешпромбанк, а Беджамов был совладельцем кредитной организации. Аукцион, на котором продадут вещи, пройдет 20 декабря, сообщает Forbes.

Часть лотов экс-главы банка уже представлена на сайте Русского аукционного дома. В основном это предметы искусства, самый дорогой из них — картина «Снежная дорога», написанная в 1955 году художником Леонидом Янушем, с начальной ценой в 800 тысяч рублей. Также на торги выставили ювелирные изделия, например, часы Graff из золота с бриллиантами за 11,98 миллиона рублей, часы Rolex из белого золота за 6,39 миллиона рублей, часы F.P. Journe с корпусом из платины с бриллиантами за 4,91 миллиона рублей, бриллиант огранки «кушон» весом 4,32 карата с начальной ценой в 348,6 тысячи рублей и цепочка Bvlgari из белого золота с кулоном, инкрустированным бриллиантом, за 939 тысяч рублей.

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Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году. Проверка обнаружила в нем дыру в 210 миллиардов рублей. После этого банк был объявлен банкротом. По версии следствия, Лариса Маркус вместе с братом Георгием Беджамовым — владельцем кредитной организации — в 2009 года создали организованную группу.

В России Беджамов, проживающий в Великобритании, заочно арестован по делу о мошенничестве. Он обвиняется в выводе из Внешпромбанка 113 миллиардов рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментом банка. Его имущество оценивается в 100 миллионов долларов. Кроме того, у него заподозрили наличие активов в Мордовии на 2,3 миллиарда рублей.

Маркус суд приговорил к девяти годам колонии общего режима за хищение более 114 миллиардов рублей. Ее заместитель — Екатерина Глушакова — получила 2,5 года колонии.