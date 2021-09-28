У беглого российского банкира заподозрили активы в Мордовии на миллиарды рублей

У беглого российского банкира, бывшего совладельца лишенного лицензии Внешпромбанка Георгия Беджамова заподозрили наличие активов в Мордовии на 2,3 миллиарда рублей. С заявлением о признании Беджамова кредитором двух стекольных заводов в России обратилась в Арбитражный суд Москвы его финансовый управляющий Любовь Киреева. Об этом сообщает РБК.

Киреева считает, что хотя сами заводы находятся в процессе банкротства, а их долги не раз перепродавались, они остаются под контролем Беджамова через конкурсных управляющих.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило имущество Беджамова и его сестры Маркус в 100 миллионов долларов.

Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году. Проверка обнаружила в нем дыру в 210 миллиардов рублей. После этого банк был объявлен банкротом. Президента Внешпромбанка Ларису Маркус, которая является сестрой Беджамова, приговорили к девяти годам по делу о хищениях. В России Беджамов, проживающий в Великобритании, заочно арестован по делу о мошенничестве.

По версии следствия, Беджамов и Маркус организовали преступную группу и похищали средства банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты аффилированным компаниям по подложным документам. Кроме того, правоохранители считают, что те выдавали кредиты на клиентов без их ведома и списывали деньги со счетов вкладчиков.