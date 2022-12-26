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20:37, 26 декабря 2022Из жизни

Редкий крокодил прокусил розетку в зоопарке и погиб от удара током

New York Post: редкий крокодил попытался прокусить электрооборудование в зоопарке и погиб

Фото: Rae Wallis / Unspash

Редкий кубинский крокодил был найден мертвым в вольере в Смитсоновском Национальном зоопарке в американском городе Вашингтон, округ Колумбия. Об этом сообщает New York Post.

Самец крокодила вылупился в Институте биологии и сохранения видов в 2012 году. Он прожил в зоопарке десять лет. Рептилию привлекло электрооборудование после того, как в его вольере сменили розетку. Крокодил попытался прокусить ее и погиб от удара током.

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«Новая розетка располагалась более чем в метре от земли, выше прежней. Известный своим агрессивным поведением, крокодил сорвал электрооборудование со стены и искусал его», — пояснили в зоопарке.

До этого крокодил несколько лет прожил в этом вольере без происшествий. Ежедневные проверки его благосостояния не выявляли каких-либо проблем. Руководство зоопарка расследует причины гибели рептилии. Вскрытие крокодила установит точную причину его смерти.

Кубинские крокодилы встречаются только на некоторых островах Кубы. Они отличаются от других крокодилов яркой окраской и длинными мускулистыми лапами. Как правило, представители этого вида вырастают до 2,3 метра в длину и весят около 40 килограммов. По разным оценкам, в мире осталось от трех до шести тысяч особей.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Ченнаи, штат Тамилнад, погиб редкий кубинский крокодил. Основатель зоопарка считает, что его погубила громкая музыка.

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Алиса Дмитриева
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