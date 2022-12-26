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10:35, 26 декабря 2022Бывший СССР

На Украине захотели исключить Россию из Совбеза ООН

Глава МИД Украины заявил о намерении поставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН

Фото: Globallookpress.com

Украина намерена поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. Об этом глава МИД республики Дмитрий Кулеба сообщил в эфире украинского телемарафона, передает портал «Лига.net».

По его словам, Киев намерен официально выступить с соответствующей позицией в понедельник, 26 декабря. «У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — заявил министр.

Ранее руководитель гуманитарной миссии ООН на Украине Дениз Браун заявлял, что организация столкнулась с крупнейшим кризисом финансирования, обнаружив, что деньги на помощь Украине были исчерпаны спустя 10 месяцев боевых действий в стране.

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Георгий Нестеров
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