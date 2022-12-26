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09:51, 26 декабря 2022Экономика

Российские власти упростили вывоз леса за рубеж

«Ъ»: власти России облегчат экспорт в Китай для лесопромышленных компаний

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские власти пошли навстречу игрокам лесопромышленного сектора по нескольким важным для них вопросам, узнал «Коммерсантъ». Например, речь идет об увеличении с 300 до 500 миллионов рублей предельного размера субсидии в рамках компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции в направлении Китая. Дополнительные меры помощи обсуждались на совещании у министра экономического развития Максима Решетникова.

Также изменится порядок движения грузов через российско-белорусскую и российско-казахстанскую госграницы. Речь идет об отмене запрета транзита пиломатериалов через Казахстан. С учетом переориентации экспорта на восток этот зарубежный маршрут очень важен для российских компаний. Таким образом новые поправки облегчат экспорт компаниям.

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Минтрансу и РЖД поручено рассмотреть вопрос и о том, чтобы вывоз лесопромышленной продукции с «высокой социальной значимостью» получил приоритет. Также изменится порядок расчета арендной платы за пользование лесными участками. В 2023 году она временно будет определяться на основании фактической заготовки древесины арендаторами.

В начале декабря сообщалось, что решение российских властей запретить вывоз сухих пиломатериалов через Казахстан в третьи страны, в том числе в Китай, поставило многие предприятия на грань разорения, потому что перенаправить продукцию больше некуда. Марина Зотова из WhatWood отмечала, что через Казахстан лес шел не только в Китай, но и в Узбекистан, который занимал в прошлом году второе место по закупкам.

Платон Щукин
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