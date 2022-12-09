Российские лесные компании предупредили о разорении без вывоза через Казахстан

«Ъ»: российские компании попросили вернуть вывоз досок через Казахстан из-за убытков

Решение российских властей запретить вывоз сухих пиломатериалов через Казахстан в третьи страны, в том числе в Китай, поставило многие предприятия на грань разорения, потому что перенаправить продукцию больше некуда. Об этом со ссылкой на письма депутатов и профильных организаций в руководства регионов и правительство с соответствующим предупреждением сообщает «Коммерсантъ».

Нынешнее ограничение введено постановлением правительства от 24 ноября 2022 года. При этом источники издания на рынке указывают, что фактически запрет был введен еще 12 лет назад, но все эти годы российские компании без проблем отправляли грузы по такому маршруту в объеме более миллиона кубометров в год.

Один из них отметил, что в сентябре власти неожиданно вспомнили про документ и остановили поток грузов. Из-за этого возникла неразбериха, и некоторым поставщикам пришлось потратить много средств, чтобы хотя бы вывезти свой груз с границы.

Маршрут через Казахстан остается принципиальным для отрасли, потому что его альтернатива для отправок в Азию — через границу с Китаем или порты Дальнего Востока. Оба варианта уже перегружены, места для пиломатериалов там практически нет.

Лесопромышленники расходятся в оценках причин такого решения. Одни считают его случайной ошибкой, которая вскоре будет исправлена, но другие уверены, что российское ведомство вошло в сговор с компаниями из Казахстана и позволяет им заработать. Ведь теперь российские предприятия вынуждены платить тем за вывоз товара.

Все игроки рынка сходятся в том, что если запрет не снимут, то небольшие производители обанкротятся. Внутренний рынок сухих пиломатериалов мал, а найти новые экспортные возможности они не смогут. Марина Зотова из WhatWood объяснила, что через Казахстан лес шел не только в Китай, но и в Узбекистан, который занимал в прошлом году второе место по закупкам. Это направление позволяло выживать компаниям из европейской части России, которые после закрытия европейских рынков буквально не имеют альтернативы для поставок, так как остальные варианты слишком дороги из-за логистики.

Ранее государственная организация «Рослесинфорг», занимающаяся инвентаризацией лесного фонда, сообщила, что общая стоимость всех лесов России на конец 2022 года составляет 73,3 триллиона рублей.