Стоимость российского леса оценили

Рослесинфорг оценил стоимость российского леса в 73,3 триллиона рублей

Общая стоимость всех лесов России на конец 2022 года составляет 73,3 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте государственной организации «Рослесинфорг», занимающейся инвентаризацией лесного фонда.

Запасы древесины, пригодной для использования в коммерческих целях (торговля, вывоз за рубеж, производство лесоматериалов, топливо), оцениваются в 2,2 триллиона рублей. Большая часть из этих средств приходится на лиственницу, сосну и березу.

Такая сумма получена из расчета запасов спелых и перестойных деревьев (всего 53 вида) в эксплуатационных лесах. Их общий объем древесины — 28,7 миллиарда кубометров, а средняя таксовая стоимость одного кубометра — 76 рублей. На нее влияет порода, возраст дерева, географическое расположение и наличие логистики до места сруба.

Ценность лесов рассчитывается и на основании их способности поглощать углекислый газ и хранить углерод. Стоимость углерода в них эксперты оценили в 67,5 триллиона рублей, исходя из цены 580 рублей за тонну поглощенного углекислого газа. Таким образом, экологический потенциал лесов оказался на 96 процентов выше ресурсного в финансовом эквиваленте.

Оценка получена с помощью космической съемки и полевых данных инвентаризации леса, в рамках которой собирается информация о лесах и их динамике.

В августе сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу. Тогда Минпромторг выступил против такой меры, указав, что ввиду индивидуальных характеристик природного материала товар не подходит для биржи, поэтому сформировать адекватный биржевой индекс не удастся.