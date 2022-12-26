Рената Литвинова примерила наряд дочери-дизайнера из бюстгальтеров

Актриса Рената Литвинова примерила топ из бюстгальтеров дочери-дизайнера Добровской

Советская и российская актриса Рената Литвинова примерила наряд, которая создала ее дочь, дизайнер Ульяна Добровская, и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились в ее личном Telegram-канале.

Знаменитость поделилась серией фото, на одном из которых она запечатлена в топе, сшитом из нескольких бюстгальтеров белого цвета. При этом Литвинова надела под него майку телесного оттенка и зауженные брюки в тон. Актриса дополнила образ ярким макияжем и укладкой. «А ведь еще нужно придумать платье на 31 [декабря]. Нашла из Улиной коллекции опции — отчаянные», — подписала она публикацию.

Поклонники восхитились нарядом Литвиновой, о чем написали в комментариях под материалом. «Топ из бюстгальтеров — это смело. Это скандал, страсть, стиль и женственность в одном. Смотрится круто», «Именно в "отчаянных опциях" вы наиболее неотразимы и притягательны», «Рената безупречна, прекрасна, великолепна всегда, везде и во всем!»,« Да, концепция образа гениальна», — оценили они.

Ранее в декабре Рената Литвинова показала лицо без макияжа. Знаменитость снялась на фоне спортзала в футболке черного цвета. На размещенных кадрах видно, что на лице звезды отсутствует косметика, а волосы уложены в небрежную прическу.