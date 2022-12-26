Никас Сафронов рассказал о проблемах с недвижимостью в Турции

Художник Никас Сафронов рассказал о проблемах с квартирами и строительством дома в Турции

Известный российский художник Никас Сафронов рассказал, что в его бывшие квартиры в Турции однажды вселились бездомные. Подробностями о проблемах с недвижимостью в курортной стране он поделился в интервью «Комсомольской правде».

Сафронов отметил, что несколько лет назад купил для родственников семь квартир. Каждый объект обошелся ему в 120 тысяч евро, однако от продажи художник получил половину суммы. «Рынок недвижимости сейчас в Турции сильно обвалился. Вы не представляете, как я намучился с этими квартирами», — заявил Сафронов.

Художник рассказал, как однажды квартиры вскрыли бездомные и поселились там. В итоге он заплатил им, чтобы они съехали. Позже управляющий домом без ведома Сафронова сдавал объекты в аренду туристам.

На данный момент Сафронов владеет в Турции земельным участком, где шло строительство дома. Недавно оттуда украли систему видеонаблюдения, из-за чего местные власти заморозили работы. «Честно говоря, с учетом, как тут над нами мудруют, ничего уже и строить не хочется. Держусь только ради своих детей и Николая Николаевича Дроздова, которого обещал пригласить на новоселье», — пожаловался художник.

В августе 2021 года Сафронов пожаловался на турецких строителей. По его словам, они очень медленно работают. Художник пояснил, что строителям помогали дизайнеры и другие специалисты, однако рабочие игнорировали требования владельца.