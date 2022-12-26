В Британии сравнили военный потенциал северокорейских дронов с Bayraktar

Востоковед Уинстенли-Честерс назвал дроны КНДР рудиментарными по сравнению с Bayraktar

Северокорейские дроны считаются «рудиментарными» по сравнению с более современными боевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), вроде турецких Bayraktar и американских Predator и Reaper. Так военный потенциал запущенных Пхеньяном дронов с иностранными аналогами в беседе с «Лентой.ру» сравнил преподаватель Университета Лидса и Эдинбургского университета Роберт Уинстенли-Честерс.

Британский востоковед назвал задействование подобных беспилотников относительно недорогим и простым способом повысить градус напряженности на полуострове и антагонизировать Сеул. По его словам, Пхеньян прибегает к подобной тактике эскалации во время затишья или когда считает нужным напомнить Южной Корее о том, что его вооруженные силы представляют угрозу для безопасности соседа. «Как правило, это не имеет значимого или широкомасштабного военного назначения, и такое поведение Пхеньяна в лучшем случае носило политический характер», — отметил Уинстенли-Честерс.

Специалист также напомнил, что северокорейские беспилотники уже ранее пересекали воздушное пространство Южной Кореи — в 2014-2017 годах — и, скорее всего, КНДР продолжит задействовать БПЛА и в будущем, но относительно нечасто.

Северокорейские беспилотники пересекли границу между Северной и Южной Кореей утром 26 декабря, в ответ Сеул поднял в воздух авиацию. По запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо, а один из беспилотников даже пересек воздушное пространство Сеула. Сообщалось, что южнокорейские военные выпустили 100 снарядов по дронам, но не смогли сбить ни один из них. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, власти Южной Кореи возложили ответственность за эту катастрофу на Пхеньян.

