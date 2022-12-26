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11:26, 26 декабря 2022Мир

Над столицей Южной Кореи пролетел северокорейский дрон

Reuters: над столицей Южной Кореи Сеулом был замечен северокорейский БПЛА

Фото: Goh Rhy Yan / Unsplash

Над столицей Южной Кореи Сеулом был замечен северокорейский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), на данный момент дрон уже вышел из южнокорейского воздушного пространства. По данным военных, дрон не нес на себе никакого вооружения. Об этом сообщает агентство Reuters и подтверждает местное агентство Yonhap.

Северокорейские беспилотники утром 26 декабря пересекли границу между Северной и Южной Кореей, в ответ Сеул поднял в воздух авиацию. Из-за этого по запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту аварию на Пхеньян.

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Дмитрий Сотак
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