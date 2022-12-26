В Совфеде ответили на планы Украины добиться исключения России из Совбеза ООН

Сенатор Климов заявил, что исключить Россию из Совбеза ООН не получится

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов ответил на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев планирует выступить с заявлением по вопросу исключения России из состава Совбеза ООН. Об этом пишут «Известия».

По словам сенатора, это предложение означает закрытие ООН, так как смысл существования организации заключался в том, что основные державы мира (и среди них был тогда СССР, сейчас правопреемник — Россия) «являлись краеугольными камнями, их было всего пять». «Если вообразить, что оттуда исчезает Россия, ООН теряет всякий смысл», — подчеркнул Климов.

Парламентарий добавил, что за последние 10-15 лет ООН «превращается в охвостье госдепа США». Он уточнил, что в правовом отношении слова Кулебы не стоит обсуждать. Сенатор пояснил, что создание ООН, как и изменение ее устава, — прерогатива Совбеза ООН, где у России право вето.

Ранее глава МИД Украины заявил, что страна намерена поставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. Он рассказал, что Киев планирует официально выступить с соответствующей позицией в понедельник, 26 декабря.