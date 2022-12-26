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13:52, 26 декабря 2022Россия

В Совфеде ответили на планы Украины добиться исключения России из Совбеза ООН

Сенатор Климов заявил, что исключить Россию из Совбеза ООН не получится

Фото: Globallookpress.com

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов ответил на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев планирует выступить с заявлением по вопросу исключения России из состава Совбеза ООН. Об этом пишут «Известия».

По словам сенатора, это предложение означает закрытие ООН, так как смысл существования организации заключался в том, что основные державы мира (и среди них был тогда СССР, сейчас правопреемник — Россия) «являлись краеугольными камнями, их было всего пять». «Если вообразить, что оттуда исчезает Россия, ООН теряет всякий смысл», — подчеркнул Климов.

Парламентарий добавил, что за последние 10-15 лет ООН «превращается в охвостье госдепа США». Он уточнил, что в правовом отношении слова Кулебы не стоит обсуждать. Сенатор пояснил, что создание ООН, как и изменение ее устава, — прерогатива Совбеза ООН, где у России право вето.

Ранее глава МИД Украины заявил, что страна намерена поставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. Он рассказал, что Киев планирует официально выступить с соответствующей позицией в понедельник, 26 декабря.

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Сергей Истомин
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