Оценен уровень неполной занятости в России

FinExpertiza: неполная занятость в России в июле-сентябре достигла 4,66 миллиона человек

Неполная занятость в российских компаниях в июле-сентябре 2022 года достигла 4,66 миллиона человек, превысив уровни периода пандемии, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования FinExpertiza. В годовом выражении рост показателя составил 7,3 процента, или 319 тысяч человек.

К не полностью занятым сотрудникам относят тех, кто работает менее 40 часов в неделю, а также находится в простое, отпуске без сохранения зарплаты или в отгулах. Таких работников в России в среднем в июле-сентябре на крупных и средних предприятиях оказалось 14 процентов от общего штата (годом ранее — чуть менее 13 процентов).

На условиях неполного рабочего времени по соглашению сторон работали 1,06 миллиона человек (как в 2021 году), а по инициативе работодателя — 58,3 тысячи человек (на 58 процентов больше, чем за тот же период прошлого года). Число работников в простое год к году выросло на 67 процентов, до 239,8 тысячи человек.

Перевод сотрудников на неполную ставку является традиционной адаптивной стратегией российских предприятий — этот шаг позволяет сократить расходы, избежав массовых увольнений, объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Кроме того, в третьем квартале рекордными оказались уровни увольнений и найма. В июле-сентябре российские предприятия покинули 3,24 миллиона человек, а на работу устроились 3,17 миллиона. Оба показателя являются абсолютными квартальными максимумами за весь период наблюдений, то есть с 2013 года.

Наибольший отток кадров зафиксирован в отраслях торговли, здравоохранения и социальных услуг, обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения. Вместе с тем чистый приток рабочей силы фиксировался в сферах образования, энергетики и ЖКХ, строительства.

Во ВНИИ труда, подведомственном Минтруду, связывают более интенсивное движение кадров в третьем квартале 2022 года в первую очередь с реорганизацией ряда компаний с иностранным участием: при смене юрлица трудовые договоры с прежним собственником расторгаются.

В декабре директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов заявил, что роста безработицы в России не ожидается. По его словам, на рынке труда сейчас наблюдается высокий спрос, особенно на рабочие специальности, — на портале ведомства на тот момент зарегистрировали по меньшей мере два миллиона вакансий, в то время как число безработных было в несколько раз меньше.