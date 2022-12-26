Женщина выманила у подруги миллионы рублей из-за обиды на ее мать

В Китае женщина под видом популярного телеведущего выманила у подруги миллионы рублей

Жительница китайского города Шанхай под видом популярного телеведущего выманила у подруги миллионы рублей, чтобы отомстить ее матери за едкие комментарии. Об этом сообщает NextShark.

Женщина по фамилии Юй затаила обиду на мать подруги по фамилии Ли: та шутила, что ей будет трудно выйти замуж из-за непривлекательной внешности и отсутствия денег. Через несколько лет она намекнула матери Ли, что знакома с популярным телеведущим. Та попросила познакомить с ним дочь.

Юй создала в соцсети фейковый профиль телеведущего и начала переписываться с подругой от его имени. Ли неоднократно пыталась договориться с ним о встрече, но тому всегда что-то мешало: работа, болезни, командировки и другие обстоятельства. Несмотря на это, их дистанционные отношения продолжались 12 лет.

Первоначально Юй не собиралась вымогать у Ли деньги, но из-за болезни и финансового кризиса ей пришлось поменять планы. Она стала намекать подруге от имени телеведущего, что нуждается в деньгах, и та добровольно переводила ей крупные денежные суммы. Таким образом Юй получила около двух миллионов юаней (20,7 миллиона рублей).

Из-за растущих долгов Ли вновь предприняла попытку встретиться с возлюбленным. На этот раз Юй пришлось признаться в обмане. После этого ее подруга обратилась в полицию. Юй арестовали, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Сиднея, Австралия, обнаружила, что полгода была влюблена в несуществующего мужчину. Когда она хотела пообщаться с ним по видеосвязи, он всегда находил отговорки, чтобы этого не делать.

