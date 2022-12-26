Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 26 декабря 2022Мир

Талибы опровергли запрет на получение образования женщинами

Талибы заявили, что не возражают против получения женщинами образования

Фото: Petros Giannakouris / Reuters

Заместитель премьер-министра Афганистана Мавлави Абдул Кабир, назначенный талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация), заявил, что правительство не возражает против получения женщинами образования. Его слова приводит Bakhtar.

В ходе встречи с ассоциацией частных университетов Афганистана Кабир опроверг наличие подобного запрета и заявил, что талибы стремятся как можно скорее положить конец приостановке обучения.

22 декабря «Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане. Также женщинам запретили посещать спортивные залы в стране.

Впоследствии вице-президент Ирана по вопросам семьи и женщин Энсийе Хазали заявила, что страна хочет помочь гражданкам Афганистана в университетском образовании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании быть гражданином Украины
«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбое
В Роспотребнадзоре прокомментировали заражения «пожирающей мозг» амебой в Корее
Россиянам назвали способ продлить жизнь за четыре минуты в день
Рогозину удалили из позвоночника застрявший после обстрела ВСУ осколок снаряда
Воры за две минуты ограбили отделение российского банка
Девушка установила виниры в Турции и осталась с зубами разных цветов
Украина призвала исключить Россию из ООН
На московской площади заметили «летающую» елку
Двое россиян предстанут перед судом по делу об убийстве и расчленении приятеля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.