Вице-президент Энсийе Хазали: Иран захотел помочь афганским женщинам в образовании

Иран захотел помочь гражданкам Афганистана в университетском образовании после решения временного афганского правительства, сформированного радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), о приостановке учебы женщин в высших заведениях. Об этом заявила вице-президент Ирана по вопросам семьи и женщин Энсийе Хазали, сообщает ТАСС.

«Иран готов помочь женщинам Афганистана продолжить свое университетское образование на различных уровнях, а также оказать помощь гражданкам этой страны», — сказала она.

«Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане ранее, 22 декабря. Пришедшие к власти в Афганистане представители организации запретили афганским девочкам посещать начальную школу. Помимо этого, как утверждается, запрет распространяется на женский персонал школ и университетов.

Также представители «Талибана» запретили женщинам посещать спортивные залы в Афганистане. Такое решение они объяснили тем, что гражданки якобы пренебрегают приказами о гендерной сегрегации и не носят хиджабы.

При этом ранее отмечалось, что «Талибан» начал брать женщин на службу в органы МВД и на разгоны протестов. Уже известно о приняти на службу около 100 гражданок страны. По мнению местных экспертов и активистов за права женщин в стране, новые работницы ведомства будут выходить на женские протесты.