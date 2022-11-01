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13:21, 1 ноября 2022Мир

«Талибан» начал брать женщин на службу в органы

«Талибан» создал в Афганистане женское подразделение МВД для разгона протестов

Фото: Ali Khara / Reuters

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), которое находится у власти в Афганистане, начало брать афганских женщин на службу в органы МВД, для работы в подразделении по разгону протестов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению представителей министерства, на данный момент на службу принято 100 женщин, они сейчас проходят обучение. По мнению местных экспертов и активистов за права женщин в стране, новые сотрудницы будут работать на женских протестах.

«Это одна из тактик "Талибана", чтобы предотвратить протесты и собрания женщин. Талибы делают это, чтобы держать под контролем [общественную] реакцию на жестокость по отношению к женщинам», — заявила общественный активист Мухадиса Амин.

Ранее члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, оставленные США и западными союзниками после прихода к власти талибов, заявили, что к ним якобы обращаются с предложениями присоединиться к российским военным для ведения боевых действий на Украине.

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Виктория Кондратьева
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