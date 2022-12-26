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13:05, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

Первому каналу поручили увеличить число передач о традиционных ценностях

Голикова поручила Минцифры и телеканалам увеличить число фильмов о традиционных ценностях

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минцифры и телеканалам увеличить число фильмов и передач о традиционных ценностях. Соответствующая информация опубликована в протоколе заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Сообщается, что Минцифры совместно с ВГТРК, Первым каналом и другими российскими телеканалами должны подготовить информацию о количестве эфирных часов, которые выделяются на показ образовательных и просветительских программ, художественных и документальных фильмов и сериалов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей. Это поручение должно быть выполнено до 20 января 2023 года.

Кроме того, Минцифры вместе с Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Росмолодежью, а также ВГТРК и Первым каналом необходимо будет представить предложения об увеличении в сетке вещания каналов числа передач и фильмов, которые будут способствовать сохранению и укреплению семейных ценностей, а также образовательных программ, направленных на развитие детей. Выполнить это поручение необходимо до 10 апреля 2023 года.

Ранее заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев пообещал, что в предстоящие праздники российское телевидение обеспечит зрителям новогоднее настроение. По его словам, аудитория российского телевидения получит все положительные эмоции, которые она привыкла получать в Новый год.

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Евгения Наумова
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