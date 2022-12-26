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14:52, 26 декабря 2022Бывший СССР

В Кремле высказались о возможности встречи Путина, Пашиняна и Алиева

Песков: Путин, Пашинян и Алиев не будут проводить трехстороннюю встречу в Петербурге

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не планируют проводить встречу во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о проведении трехсторонней встречи, представитель Кремля отметил, что на полях саммита «будут иметь место двусторонние контакты».

Песков добавил, что встреча Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном также не ожидается.

Ранее в МИД сообщали, что Ереван отказался участвовать во встрече глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана, на которой планировалось обсудить подготовку мирного договора.

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Алевтина Запольская
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