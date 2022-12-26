Вероятность возобновления поставок по газопроводу «Ямал — Европа» оценили

Аналитик Демидов: поставки по «Ямалу — Европе» возобновляемы при взаимном снятии санкций

Заявление о готовности возобновить поставки российского газа в Европу по газопроводу «Ямал — Европа» можно трактовать как заявление об открытой позиции страны и ее готовности помочь сгладить последствия энергетического кризиса, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность возобновления поставок.

Ранее о том, что Россия хочет возобновить поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал — Европа», который был остановлен по политическим мотивам, заявил вице-премьер Александр Новак.

Газопровод «Ямал — Европа» находится в консервации, и технически он готов перейти в режим эксплуатации, отметил Демидов. Для этого необходимо убрать взаимные санкции, которые были введены Польшей против «Газпрома», и ответные санкции, которые ввела Россия против Польши, объяснил он.

По словам эксперта, объем газа, который поставляет трубопровод составляет около 35-38 миллиардов кубов в год. Это достаточно большая цифра для Европы в текущих условиях, убежден аналитик. Тем не менее эти поставки не помогут поднять экономику Европы в следующем году, но они могут помочь Европе продержаться.

С другой стороны, я пока не вижу возможности снятия санкций со стороны Польши и, в принципе, Европы против России, против «Газпрома», поэтому я предполагаю, что это, скорее, заявление для переговоров Владимир Демидов независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики

Ранее Александр Новак заявил, что введение потолка цен на газ провоцирует в Европе кризис и дестабилизацию.

После остановки газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток» прокачка в европейском направлении идет только по одной нитке газопровода «Турецкий поток» и через украинскую газотранспортную систему.

