Российский врач рассказал о трех скоростях развития алкоголизма

Российский врач Меринов рассказал о трех скоростях развития алкогольной зависимости

Зависимость от спиртного у пьющих людей может сформироваться в течение двух-трех лет, заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова и автор научно-популярной книги «Если в доме алкоголик» Алексей Меринов. В беседе с «Лентой.ру» он обозначил три скорости развития болезни.

По его словам, риск получения алкогольной зависимости увеличивается из-за генетических факторов и больших дозировок спиртного.

«При высокопроградиентной в алкоголика можно превратиться за два-три года регулярного употребления. При среднепроградиентной — за семь-десять (а иногда и больше) лет. При низкопроградиентной, благодаря генетическим особенностям организма, весь процесс способен растянуться до 15-20 лет», — объяснил врач, отмечая, что в России преобладают средние и высокопроградиентные типажи.

Меринов добавил, что важно учитывать, в каком возрасте человек впервые попробовал алкоголь и в каком начал регулярно выпивать. По утверждению врача, основной возраст россиян с алкогольной зависимостью — 30-35 лет, но встречаются и те, кто страдает алкоголизмом в 20-летнем возрасте.

Ранее в Минздраве заявили, что смертность от алкоголя среди жителей российских сел увеличилась на семь процентов. На столько же вырос женский алкоголизм в российских деревнях.