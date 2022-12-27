Возможность появления миротворцев НАТО на армяно-азербайджанской границе оценили

Политолог Тарасов: появление миротворцев НАТО на армяно-азербайджанской границе невозможно

Появление миротворцев НАТО на армяно-азербайджанской границе невозможно, убежден политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил возможность появления западных нейтральных войск в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Лачинский коридор в Арцахе (Нагорном Карабахе) перекрыт почти 20 дней и российские миротворцы не контролируют его. Пашинян указал, что коридор — зона ответственности российских миротворцев, и призвал Путина обсудить ситуацию, назвав ее кризисной.

«Одного желания и решения Пашиняна [ввести западных миротворцев в регион] недостаточно. Миротворцы должны стоять на линии разграничения. Это должно быть с согласия обеих сторон. Азербайджан свое разрешение на появление миротворцев Запада не даст», — сообщил Тарасов.

Специалист отметил, что Пашинян может привлечь западных коллег к вопросу Нагорного Карабаха. Однако если новые войска и появятся, то только с армянской стороны. А это уже будут не миротворцы, добавил он.

Пока юридически оформлены и существуют миротворцы только с поддержки России на основании мирного соглашения ноября 2020 года Станислав Тарасов политолог

«Есть попытки перевести проблемы урегулирования в формат минской группы ОБСЕ, и затем на этом формате можно ожидать появления новых миротворцев. Но это целая эпопея. Пока на горизонте ничего нет. Если говорить о натовских миротворцах, то в ближайшем будущем это невозможно. Азербайджан на это не согласится», — заявил Тарасов.

Ранее в декабре Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что они не выполняют свои функции, при этом отметив, что это происходит из-за действий Азербайджана. Перед этим он заявлял, что Азербайджан создает гуманитарный кризис в регионе.

