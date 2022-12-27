Женщина не поверила признавшим ее ребенка мертвым врачам и родила сына

В Великобритании женщина не поверила заключению врачей и родила долгожданного сына

В Великобритании беременная женщина отказалась верить врачам, которые признали ее ребенка мертвым, и родила долгожданного сына. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя Ханну Коул госпитализировали на 20-й неделе беременности, после того как у нее неожиданно отошли воды. На обследовании медики не смогли обнаружить сердцебиение ребенка и решили назначить Коул искусственные роды. Однако, как утверждает женщина, она чувствовала, что ребенок жив, и не поверила заключению врачей. Она попросила сделать еще одно сканирование.

В итоге предчувствие не подвело Коул, и на повторном обследовании медики обнаружили сердцебиение ребенка. Специалисты извинились перед пациенткой за ошибку и продолжили наблюдать за ее состоянием.

На 24-й неделе беременности британка родила мальчика весом всего 780 граммов. Она назвала сына Окли. Сразу после рождения его поместили в отделение интенсивной терапии. Там у ребенка диагностировали некротизирующий энтероколит — заболевание, которое встречается у недоношенных или больных новорожденных. Для него характерен некроз слизистой оболочки или более глубоких слоев кишечника.

По словам Коул, она сможет наконец-то забрать сына домой в феврале. «Я не могу дождаться, когда он вернется домой и вся семья будет в сборе», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 23-летняя беременная жительница индийского города Буландшахр попала в аварию и родила здорового ребенка спустя семь месяцев, находясь в коме. Она не может кормить ребенка самостоятельно, так как до сих пор находится в бессознательном состоянии, поэтому новорожденную кормят молоком из бутылочки.