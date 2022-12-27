Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:30, 27 декабря 2022Из жизни

Женщина не поверила признавшим ее ребенка мертвым врачам и родила сына

В Великобритании женщина не поверила заключению врачей и родила долгожданного сына

Фото: unsplash

В Великобритании беременная женщина отказалась верить врачам, которые признали ее ребенка мертвым, и родила долгожданного сына. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя Ханну Коул госпитализировали на 20-й неделе беременности, после того как у нее неожиданно отошли воды. На обследовании медики не смогли обнаружить сердцебиение ребенка и решили назначить Коул искусственные роды. Однако, как утверждает женщина, она чувствовала, что ребенок жив, и не поверила заключению врачей. Она попросила сделать еще одно сканирование.

В итоге предчувствие не подвело Коул, и на повторном обследовании медики обнаружили сердцебиение ребенка. Специалисты извинились перед пациенткой за ошибку и продолжили наблюдать за ее состоянием.

Материалы по теме:
«Пять часов я провела в этих муках» Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
«Пять часов я провела в этих муках»Почему в России до сих пор существуют подпольные аборты и как их проводят?
17 июня 2022
«Выпив стакан спирта, она взрезала себе живот» Как женщина сама сделала себе кесарево сечение, осталась жива и спасла ребенка
«Выпив стакан спирта, она взрезала себе живот»Как женщина сама сделала себе кесарево сечение, осталась жива и спасла ребенка
10 ноября 2019

На 24-й неделе беременности британка родила мальчика весом всего 780 граммов. Она назвала сына Окли. Сразу после рождения его поместили в отделение интенсивной терапии. Там у ребенка диагностировали некротизирующий энтероколит — заболевание, которое встречается у недоношенных или больных новорожденных. Для него характерен некроз слизистой оболочки или более глубоких слоев кишечника.

По словам Коул, она сможет наконец-то забрать сына домой в феврале. «Я не могу дождаться, когда он вернется домой и вся семья будет в сборе», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 23-летняя беременная жительница индийского города Буландшахр попала в аварию и родила здорового ребенка спустя семь месяцев, находясь в коме. Она не может кормить ребенка самостоятельно, так как до сих пор находится в бессознательном состоянии, поэтому новорожденную кормят молоком из бутылочки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
МИД Болгарии вызвал российского посла
Японского офицера заподозрили в передаче разведданных США
Женщина не поверила признавшим ее ребенка мертвым врачам и родила сына
В правительстве сделали прогноз для российской экономики на 2023 год
В России выросла цена на игристое вино
В Киеве оценили сроки экстренных отключений электричества
Главный тренер ПСЖ оценил поведение Месси и Мбаппе в финале ЧМ-2022
Диетолог назвала способы избежать вздутия живота во время праздников
Названа стоимость роскошного особняка Газманова в Подмосковье
В московской квартире отец обнаружил тело 23-летней дочери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.