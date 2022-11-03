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10:02, 3 ноября 2022Из жизни

Находящаяся семь месяцев в коме женщина родила здорового ребенка

The Times of India: женщина родила спустя семь месяцев после аварии, находясь в коме

Фото: unsplash

23-летняя беременная жительница индийского города Буландшахр попала в аварию и родила здорового ребенка спустя семь месяцев, находясь в коме. Об этом сообщает The Times of India.

Женщина была на шестой неделе беременности, когда вместе со своим мужем ехала на мотоцикле и попала в аварию. Она была без шлема и получила многочисленные травмы головы. Индианка перенесла пять операций на мозг, выжила, однако так и не пришла в сознание.

В ходе обследования выяснилось, что ребенок здоров, и муж пострадавшей принял решение сохранить беременность. Он бросил работу, чтобы быть рядом с женой, и в течение семи месяцев ухаживал за ней.

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В октябре женщина родила девочку. Она не может кормить ребенка самостоятельно, так как до сих пор находится в бессознательном состоянии, поэтому новорожденную кормят молоком из бутылочки. «Мне сейчас нечего сказать. Я не знаю, что делать и как дальше жить. Все зашло в тупик», — говорит отец, который сейчас является единственным родителем ребенка.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании потратила миллионы рублей и восемь лет, чтобы забеременеть, но пожалела, что родила ребенка. По ее словам, она не почувствовала прилива любви к сыну после его долгожданного рождения.

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Алиса Удовик
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