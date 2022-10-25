Женщина родила спустя восемь лет попыток и пожалела

Daily Mail: женщина пожалела о рождении ребенка после восьми лет попыток забеременеть

Женщина из Великобритании потратила миллионы рублей и восемь лет, чтобы забеременеть, но пожалела, что родила ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

Будущая мать планировала беременность с 36 лет. Она не состояла в отношениях, поэтому приняла решение заморозить яйцеклетки. Спустя несколько лет женщина нашла донора и попыталась зачать ребенка при помощи ЭКО, но безуспешно. Позже она встретила будущего мужа, однако попытка забеременеть естественным путем привела к преждевременным родам и потере ребенка. В 44 года, потратив в общей сложности около 100 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей) на множество процедур, британка стала матерью.

По ее словам, она не почувствовала прилива любви к сыну после его долгожданного рождения. Радость из-за появления ребенка на свет продлилась всего несколько недель. Женщина начала испытывать ненависть к материнству. «В тот момент в моей голове постоянно крутилась фраза "будьте осторожны в своих желаниях"», — вспоминает она.

Британка добавила, что постоянно винила себя за то, что не любит сына. Она считала себя «бессердечным чудовищем» и ужасной матерью. В попытках найти поддержку, женщина начала вести интернет-блог, где регулярно делилась своими мыслями и рассказывала о своих чувствах. «Люди говорили, что все наладится — в шесть недель, в десять недель, в три месяца, в шесть месяцев... И хотя это слабое утешение, когда не знаешь, как пережить следующие шесть часов, они оказались правы», — рассказывает мать.

Женщина утверждает, что перестала ненавидеть свою жизнь, когда увидела первую улыбку сына и услышала его смех. Помимо этого, у нее появилось больше времени на сон, что помогло восстановить ее нервную систему. «Я еще не дошла до того, чтобы описывать материнство самыми прекрасными словами. Но, возможно, однажды я пойму, что рождение ребенка — лучшее, что со мной произошло», — делится надеждами мать.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании стала суррогатной матерью для своей бесплодной подруги и ее партнера. По словам женщины, беременность проходила «без каких-либо осложнений».