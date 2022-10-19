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11:47, 19 октября 2022Из жизни

Женщина родила ребенка для бесплодной подруги

Metro: в Великобритании женщина стала суррогатной матерью для бесплодной подруги

Фото: unsplash

31-летняя Бекки Сидделл из Великобритании стала суррогатной матерью для своей подруги, 32-летней Кэсси Буш, и ее партнера, 31-летнего Джека Клейла. Об этом сообщает Metro.

В 2016 году у Буш диагностировали рак шейки матки. Женщине предстояло пройти лучевую терапию и химиотерапию, которые спровоцировали бы раннюю менопаузу и сделали бы ее бесплодной. Узнав об этом, она приняла решение заранее заморозить свои яйцеклетки.

Спустя несколько месяцев Буш и ее муж обратились в организацию Surrogacy UK, чтобы подобрать суррогатную мать. Будущие родители познакомились с несколькими женщинами, но не смогли найти никого, с кем бы они сблизились. Когда Буш рассказала об этом Сидделл, та заявила, что сама готова родить для нее ребенка.

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«На следующее утро мы написали ей сообщение с вопросом: "Ты уверена?" Оказалось, что она предельно серьезна. Мы были очень удивлены», — вспоминает Буш.

Вскоре Сидделл подписала все необходимые документы и прошла процедуру искусственного оплодотворения. Через несколько недель она узнала, что беременна. По ее словам, беременность проходила «без каких-либо осложнений».

Ребенок, которого назвали Барнаби, появился на свет в мае. Буш отметила, что невероятно благодарна подруге, которая сделала для них «все возможное и невозможное». «Я никогда не думала, что мой ребенок родится таким путем, но теперь у нашего малыша есть такая замечательная большая семья. Мы все очень счастливы», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что жительница США и мать восьмерых детей Шализ Смит стала суррогатной матерью для собственной дочери, которая не может иметь детей.

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Алиса Удовик
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