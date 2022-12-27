В Китае прокомментировали открытие страны для россиян

МИД КНР: Китай откроет границы для туристов в соответствии с эпидситуацией

Китай продолжит корректировать визовую политику для туристов, собирающихся посетить страну. Ситуацию с открытием границ для иностранцев, в том числе россиян, прокомментировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о планах Китая по возобновлению выдачи туристических виз иностранцам, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что все решения по этому поводу будут зависеть от эпидситуации. «В настоящее время пандемия COVID-19 еще не закончилась, — добавил он. — Китай продолжит научно и динамично корректировать визовую политику для иностранцев, направляющихся в КНР, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации».

Более того, представитель внешнеполитического ведомства отметил, что корректировка пограничных противоэпидемических мер китайскими властями не только упростит трансграничные путешествия, но и сделает их более безопасными.

Ранее в декабре сообщалось, что власти КНР откроют границу для иностранных туристов с 8 января. Отмечается, что при въезде в популярную азиатскую страну все путешественники будут освобождены от карантина. Однако в случае появления подозрительных симптомов они будут изолированы.