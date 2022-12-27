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11:52, 27 декабря 2022Наука и техника

Новая функция iPhone разочаровала спасателей

Appleinsider: в США и Канаде возросло количество ложных вызовов в 911 с iPhone

Фото: Shutterstock

Представители экстренных служб США и Канады заявили о большом количестве ложных вызовов с устройств Apple. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа обратили внимание на отчеты североамериканских спасателей. Представители экстренных служб заявили, что разочарованы новой функцией определения ДТП от Apple, из-за которой возросло количество ложных срабатываний. По оценкам специалистов, ошибочные срабатывания новой опции iPhone участились в туристических регионах — например, на горнолыжных курортах.

По их данным, устройство пользователя реагирует на передвижения любителей экстремального спорта — на лыжах и с помощью другого инвентаря — и ошибочно определяет, что владелец гаджета попал в ДТП. По словам спасателей, количество ложных звонков исчисляется десятками.

При этом спасатели обязаны реагировать на каждый тревожный сигнал. «В этих звонках задействовано огромное количество ресурсов, от диспетчеров до заместителей и лыжных патрулей», — заметила представитель Центра экстренной помощи округа Саммит Трина Даммер. По оценке представителей экстренных служб Британской Колумбии, реагирование спасателей на ложный вызов может стоить организации до 10 тысяч долларов.

Ранее о том, что функция определения ДТП в iPhone 14 начала чаще срабатывать у любителей активного отдыха, сообщило издание MacRumors. Apple не стала комментировать проблему.

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Андрей Ставицкий
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