Илон Маск отреагировал на прогноз Медведева на 2023 год

Илон Маск назвал «эпичными» предсказания Дмитрия Медведева на 2023 год

Владелец Twitter Илон Маск отреагировал на геополитический прогноз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Он назвал предсказания российского политика «эпичными», сопроводив свой комментарий смайликом с раскрытым ртом.

26 декабря Медведев опубликовал свой прогноз, внеся лепту в перечень «самых неожиданных и даже абсурдных гипотез» развития событий в 2023 году. В частности, предположил он, США ждет гражданская война, а Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами. «Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами», — написал он.