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02:34, 27 декабря 2022Мир

Илон Маск отреагировал на прогноз Медведева на 2023 год

Илон Маск назвал «эпичными» предсказания Дмитрия Медведева на 2023 год

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Владелец Twitter Илон Маск отреагировал на геополитический прогноз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Он назвал предсказания российского политика «эпичными», сопроводив свой комментарий смайликом с раскрытым ртом.

26 декабря Медведев опубликовал свой прогноз, внеся лепту в перечень «самых неожиданных и даже абсурдных гипотез» развития событий в 2023 году. В частности, предположил он, США ждет гражданская война, а Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами. «Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами», — написал он.

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Марина Совина
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