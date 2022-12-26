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21:45, 26 декабря 2022Россия

Медведев опубликовал прогноз на 2023 год

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предсказал повышение цен на нефть и газ в 2023 году

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал прогноз на 2023 год в своем Telegram-канале.

Как объяснил Медведев, перед Новым годом «все любят делать прогнозы». «Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — добавил он. Так, по мнению политика, в следующем году может произойти повышение цен на нефть и газ до 150 долларов за баррель и 5000 долларов за одну тысячу кубометров соответственно. Кроме того, Великобритания может вернуться в Евросоюз, после чего он распадется, а евро перестанет быть в ходу.

«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» — заключил зампред Совбеза.

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Марина Совина
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