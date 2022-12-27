Лавров оценил возможность совместных проектов России с ЕС

Лавров заявил, что Россия не планирует инициировать совместные проекты с ЕС

Российская сторона не планирует инициировать совместные проекты с Европейским союзом (ЕС). Так оценил возможность взаимодействия с объединением глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что отношения Москвы и Европы на данный момент находятся на самом низком уровне за всю историю. «Причины хорошо известны. После начала специальной военной операции в еэсовском Брюсселе, вслед за США и НАТО, по сути, объявили нам гибридную войну. Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель одним из первых заявил, что Россию нужно разбить на поле боя», — уточнил он.

Лавров подчеркнул, что «бизнеса, как обычно» у России с ЕС больше не будет. «Ни стучаться в закрытую дверь, ни инициировать совместные проекты не намерены», — заключил он. Министр добавил, что у российской стороны много партнеров и друзей в других частях света.

Ранее Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО хотят победы над Россией на поле боя, чтобы уничтожить российское государство. По словам министра, американская сторона стремится извлечь из украинского конфликта максимальную экономическую и военную выгоду.