Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:16, 27 декабря 2022Мир

Лавров оценил возможность совместных проектов России с ЕС

Лавров заявил, что Россия не планирует инициировать совместные проекты с ЕС

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российская сторона не планирует инициировать совместные проекты с Европейским союзом (ЕС). Так оценил возможность взаимодействия с объединением глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что отношения Москвы и Европы на данный момент находятся на самом низком уровне за всю историю. «Причины хорошо известны. После начала специальной военной операции в еэсовском Брюсселе, вслед за США и НАТО, по сути, объявили нам гибридную войну. Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель одним из первых заявил, что Россию нужно разбить на поле боя», — уточнил он.

Лавров подчеркнул, что «бизнеса, как обычно» у России с ЕС больше не будет. «Ни стучаться в закрытую дверь, ни инициировать совместные проекты не намерены», — заключил он. Министр добавил, что у российской стороны много партнеров и друзей в других частях света.

Ранее Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО хотят победы над Россией на поле боя, чтобы уничтожить российское государство. По словам министра, американская сторона стремится извлечь из украинского конфликта максимальную экономическую и военную выгоду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Грабители расстреляли в донецкой Макеевке семью из восьми человек
В Подмосковье подорожали загородные дома
Регина Тодоренко появилась на публике в платье с глубоким вырезом
Гинеколог оценила опасность бокала шампанского для беременных
Минфин высказался о повышении налогов для уехавших россиян
Участнику Modest Mouse Джеремайю Грину диагностировали рак четвертой стадии
Покинувших зону СВО задержали с оружием в Подмосковье
Центробанк продал банк «Открытие»
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
Рынок смартфонов в России упал впервые за семь лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.