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23:09, 27 декабря 2022Интернет и СМИ

Американским конгрессменам запретили сидеть в TikTok

Reuters: членам и сотрудникам палаты представителей Конгресса США приказали удалить TikTok

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Членам и сотрудникам палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться социальной сетью TikTok китайской компании ByteDance. В письме Комитета по административным вопросам палаты говорится, что конгрессменам приказано удалить приложение на рабочих устройствах. Об этом пишет агентство Reuters.

В офисе главы Комитета пришли к выводу, что мобильное приложение TikTok« несет высокий риск для пользователей из-за целого ряда угроз с точки зрения безопасности».

Сотрудникам и персоналу запретили скачивать TikTok на любые мобильные устройства палаты, уже установленные приложения обязали незамедлительно удалить.

Ранее законодатели США предложили запретить TikTok. Подобная инициатива возникла из-за опасений, что Коммунистическая партия Китая (КПК) может влиять на американцев и следить за ними через соцсеть. Директор ЦРУ Бернс назвал TikTok реальной угрозой национальной безопасности США

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Марина Совина
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