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06:23, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

В США предложили запретить TikTok

WP: законодатели США предложили запретить соцсеть TikTok из-за влияния на американцев

Законодатели из числа республиканцев, сентаор Марко Рубио и член палаты представитель Конгресса Майк Галлахер предложили запретить в США социальную сеть TikTok. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что через нее Коммунистическая партия Китая (КПК) якобы может влиять на американцев и следить за ними. Политики напомнили, что соцсеть принадлежит ByteDance, однако в КНР ни одна компания не может считаться полностью частной.

«TikTok, уже входящая в число наиболее популярных медиакомпаний в Соединенных Штатах, дает КПК уникальную возможность следить за миллиардом пользователей по всему миру, включая почти две трети американских подростков», — заявили республиканцы.

Они призвали запретить соцсеть, пока не стало «слишком поздно», а не поощрять ее использование, как президент США Джо Байден.

В сентябре New York Post со ссылкой на источники в министерстве юстиции заявила, что американская социальная сеть Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сотрудничала с Федеральным бюро расследований (ФБР) для слежки за частной перепиской пользователей.

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