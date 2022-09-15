Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей

New York Post: ФБР и Facebook сотрудничали для слежки за перепиской пользователей

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Американская социальная сеть Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сотрудничала с Федеральным бюро расследований (ФБР) для слежки за частной перепиской пользователей. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники в министерстве юстиции.

Как указали в издании, объектами шпионажа становились пользователи, которые интересовались президентскими выборами в Соединенных Штатах 2020 года. Причиной для начала слежки служили любые проявления несогласия с позицией правительства или негативная оценка его действий, говорится в публикации. «Facebook передавал ФБР частную переписку без каких-либо судебных требований о передаче информации. Это делалось в обход предусмотренного законом процесса», — цитирует источники New York Post.

Уточняется, что передача данных осуществлялась в течение последних 19 месяцев. Сотрудники соцсети предоставляли их подразделению штаб-квартиры ФБР, ответственному за борьбу с террористическими угрозами внутри США. Facebook опровергнул выдвинутые обвинения.

Ранее TikTok подвергся подозрениям в слежке. Тогда о шпионаже сервиса заявил предвыборный штаб президента США Дональда Трампа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на сообщения о взрыве на пути кортежа Путина
Оперативная группа ОДКБ прибыла в Армению
В Норвегии предрекли усиление энергокризиса в ЕС при потолке цен на газ
Кокорин забил дебютный мяч за «Арис»
Еще один российский регион поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации»
Защищавший Ефремова Пашаев снова лишился статуса адвоката
Пассажиры московского метро в масках зверей напугали сеть
Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей
В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в рамках ШОС
Китай заверил Россию в приверженности рыночному ценообразованию на газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.