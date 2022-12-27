Klymenko Time: в Одесской области произошли взрывы

В Одесской области Украины произошли взрывы. Об этом стало известно украинскому Telegram-каналу Klymenko Time.

По предварительной информации, причиной стала работающая по беспилотным летательным аппаратам система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Кроме того, предупредительные сигналы действуют на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. 25 декабря воздушная тревога во всех украинских регионах была объявлена дважды.