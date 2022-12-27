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14:05, 27 декабря 2022Россия

В Госдуме высказались о готовности Украины к переговорам

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Украина по-прежнему не готова к переговорам

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Власти Украины по-прежнему не готовы к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН. Об этом высказался председатель комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

По словам парламентария, заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы — дымовая завеса. Так он прокомментировал слова
генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о готовности к посредничеству в «мирном саммите», предложенном Кулебой.

Слуцкий добавил, что именно Украина вышла из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации. «Не мы уклонялись от мирных переговоров, не мы устраивали провокацию в Буче», — заключил депутат.

Ранее офис Гутерреша прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит — он отказался быть посредником переговоров без согласия обеих сторон, России и Украины.

О предложении Украины провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН заявил Кулеба. Говоря о приглашении России на мероприятие, он сказал, что такой шаг возможен лишь после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

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Сергей Истомин
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