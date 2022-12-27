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18:10, 27 декабря 2022Интернет и СМИ

На Первом канале покажут подкаст с Гузеевой про секс

Первый канал анонсировал серию подкастов с Гузеевой, Якубовичем, Дибровым и Сюткиным

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первый канал анонсировал новый проект под названием «Подкасты. Лаб» — серию подкастов на разные темы. Как стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру», вести новую линейку программ будут актриса Лариса Гузеева, музыкант Валерий Сюткин, телеведущие Леонид Якубович и Дмитрий Дибров, журналистка Арина Холина и другие.

Отмечается, что подкасты с участием звезд начнут показывать в ночном эфире Первого канала со 2 января. «"Подкасты. Лаб" — серия подкастов разной тематики, которые невозможно проспать. Интеллектуальные дискуссии после полуночи с самыми компетентными экспертами и актуальными спикерами в эфире Первого канала», — говорится в пресс-релизе.

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Представители телеканала сообщили, что в эфире Гузеева будет читать любовные письма, Якубович расскажет, кого не берут в пилоты, Сюткин поделится историями из жизни, Дибров побеседует с неординарными музыкантами, солистами, композиторами и поэтами, а Холина поговорит о том, какой секс способен довести до мужа или до развода.

Гузеева станет специальным гостем одного из выпусков подкаста Холиной про секс. «Мне кажется, интерес к программе появляется от самого словосочетания: "Лариса Гузеева — подкаст про секс". Все захотят полюбопытствовать, как Гузеева пришла поговорить о как бы "запретном"», — высказалась Холина.

Ранее Первый канал раскрыл имена ведущих «Новогодней ночи». Как рассказали в пресс-службе телеканала, вести новогоднее шоу будут Лариса Гузеева, фигуристка Анна Щербакова, актер Максим Аверин, юморист Вадим Галыгин и другие.

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Олег Давыдов
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