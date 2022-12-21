Гузеева станет ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале

Ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале станут Гузеева, Пельш, Галыгин, Щербакова

Первый канал назвал имена ведущих «Новогодней ночи». Как стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру», ими станут известные ведущие, актеры и юмористы.

Отмечается, что вести новогоднее шоу на Первом канале будут актриса Лариса Гузеева, фигуристка Анна Щербакова, актер Максим Аверин, юморист Вадим Галыгин, телеведущие Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Дмитрий Хрусталев, Тимур Соловьев и Екатерина Березовская.

Ранее сообщалось, что в новогодней программе «Голубой огонек» на канале «Россия 1» появятся военные корреспонденты и участники спецоперации на Украине. Ведущими передачи станут народные артисты России Николай Басков и Ангелина Вовк, а также телеведущие Андрей Малахов, Татьяна Веденеева, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

В ноябре заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев пообещал, что российское телевидение обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники. По его словам, телевизионщики создадут новогоднее настроение «всеми доступными способами во всех доступных средах».