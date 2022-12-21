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19:00, 21 декабря 2022Интернет и СМИ

Гузеева станет ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале

Ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале станут Гузеева, Пельш, Галыгин, Щербакова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Первый канал назвал имена ведущих «Новогодней ночи». Как стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру», ими станут известные ведущие, актеры и юмористы.

Отмечается, что вести новогоднее шоу на Первом канале будут актриса Лариса Гузеева, фигуристка Анна Щербакова, актер Максим Аверин, юморист Вадим Галыгин, телеведущие Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Дмитрий Хрусталев, Тимур Соловьев и Екатерина Березовская.

Ранее сообщалось, что в новогодней программе «Голубой огонек» на канале «Россия 1» появятся военные корреспонденты и участники спецоперации на Украине. Ведущими передачи станут народные артисты России Николай Басков и Ангелина Вовк, а также телеведущие Андрей Малахов, Татьяна Веденеева, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

В ноябре заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев пообещал, что российское телевидение обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники. По его словам, телевизионщики создадут новогоднее настроение «всеми доступными способами во всех доступных средах».

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Евгения Наумова
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