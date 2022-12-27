Постпредство России прокомментировало планы Украины по мирному саммиту в ООН

Дипломат Полянский заявил, что предложенный Киевом саммит мира без России невозможен

«Саммит мира» на площадке ООН без участия в нем России невозможен. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат оценил интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором тот заявил о желании Киева провести к концу февраля некий саммит с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в качестве посредника, но без России. «Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто», — отметил он.

Также Полянский прокомментировал очередной призыв украинского коллеги Сергея Кислицы исключить Россию из ООН и Совбеза, поскольку Москва якобы незаконно стала членом Всемирной организации. Он объяснил, что на эти «истерики» на заседаниях СБ никто не реагирует. «Одним словом, "Дипломатия 404», — резюмировал он.

Ранее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит. Так, он отказался быть посредником переговоров без согласия обеих сторон — России и Украины. «Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — сообщили в секретариате генсека.

Одновременно с этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине, а ориентировалась на свои цели и здравый смысл.