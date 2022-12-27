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07:28, 27 декабря 2022Россия

Четыре человека погибли из-за пожара в частном доме в российском городе

В Рязани четыре человека погибли из-за пожара в частном доме

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Рязани из-за пожара в частном жилом доме погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Безбожной поступило в ведомство в ночь на 27 декабря. Возгорание достигало площади в 40 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, в тушении задействовали 20 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания не уточняется.

Ранее в Иркутской области пенсионерка с восьмилетней внучкой погибли из-за загоревшегося теплого пола в двухквартирном частном доме. 69-летняя женщина и девочка умерли во сне от отравления угарным газом.

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Константин Лысяков
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