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15:11, 27 декабря 2022Россия

Кремль анонсировал поездку Путина в Псков

Пресс-служба Кремля сообщила о поездке президента Путина в Псковскую область 28 декабря

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин 28 декабря совершит рабочую поездку в Псковскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, анонс мероприятия приводится в официальном Telegram-канале.

В Кремле уточнили, что в рамках поездки глава государства проведет встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Также Путин намерен посетить завод «Титан-Полимер».

23 декабря президент России посещал Тулу для проведения совещания по обеспечению Вооруженных сил страны. Также он пообщался с главой Тульской области Алексеем Дюминым.

Путин также побывал в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова, занимающимся производством различных видов вооружения, в том числе высокоточного оружия.

19 декабря российский лидер летал в Минск на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Анна Щербакова
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