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15:10, 27 декабря 2022Россия

Путин поговорил по телефону с восьмилетней девочкой из Запорожской области

Президент Путин поговорил по телефону с девочкой, которой устроил поездку в Великий Устюг

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Александрой Титаренко из Запорожской области, для которой устроил поездку в Великий Устюг в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Девочка полетела в Великий Устюг с родителями. Она осмотрела город вместе с экскурсией, а также встретилась с главным Дедом Морозом страны. О своих впечатлениях ребенок рассказал Путину по телефону.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости видно, как Путин интересуется у девочки деталями поездки и попросит прислать ему подарок. «Я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? — поинтересовался глава государства. — Буду ждать от тебя тоже подарков новогодних. Ладно?».

22 декабря президент в пятый раз принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он снял елки в Доме молодежи в «Манеже» три открытки, на которых дети написали о своих мечтах. Среди них была и восьмилетняя жительница Запорожья, которая пожелала увидеть Деда Мороза.

Константин Лысяков
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