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12:49, 27 декабря 2022Россия

В России высказались об условиях возобновления переговоров с Украиной

Депутат Журова: убедивший украинскую сторону принять наши условия станет миротворцем

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Тот, кто убедит украинскую сторону принять условия России, и будет миротворцем, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала условия для возобновления переговоров с Киевом.

Ранее стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником в конфликте на Украине. Однако в том случае, если все стороны с этим согласятся.

«Каждый хочет себе повесить медальку о том, что он миротворец. Пытался это сделать [президент Франции Эммануэль] Макрон, но что-то не получилось, и мне кажется, что он попытки эти уже оставил. Хотел это сделать и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган», — напомнила Журова.

При этом депутат отметила, что Россия готова к переговорам с Украиной.

Но требования, которые сейчас выдвигает Украина, неприемлемы

Светлана Журовадепутат Госдумы

«В итоге тот, кто убедит украинскую сторону принять наши условия, тот и будет миротворцем. Этот человек должен убедить Украину. Нас ни в чем убеждать не надо. Я не думаю, что самая большая проблема в том, чтобы посадить [президента России Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского за стол переговоров. Вопрос в том, чтобы убедить Зеленского в том, что он не должен говорить того, что говорит сейчас», — заявила Журова.

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В декабре президент России Владимир Путин заявил, что страна стремится не к раскручиванию ситуации на Украине, а к тому, чтобы закончить конфликт, который начался еще в 2014 году после спровоцированного в стране госпереворота. «Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно», — добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе.

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Варвара Кошечкина
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