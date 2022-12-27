Убившая трех детей россиянка раскрыла подробности преступления

В Екатеринбурге мать рассказала на допросе, как убивала двоих сыновей и пятимесячную дочь

В Екатеринбурге 37-летняя мать Анастасия П. во время допроса призналась в убийстве трех своих детей и раскрыла подробности преступления. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила», — поделился он.

По словам инсайдера, россиянка находилась под воздействием наркотиков. В какой-то момент ей показалось, что в детей вселились бесы. В ночь на 26 декабря женщина отправила племяннице сообщение, в котором рассказала об убийстве. На следующий день правоохранители обнаружили в квартире уроженки Сургута тела 10-летнего и 15-летнего братьев, а также их пятимесячной сестры.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело, его расследование находится на контроле у прокуратуры. Следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска устанавливают причины, которые привели к трагедии. Назначен ряд экспертиз. В ближайшее время фигурантку арестуют.

Известно, что семья недавно переехала на Урал из Калуги и считалась благополучной. Оба родителя работали.