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17:26, 26 декабря 2022Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за убийства россиянкой дочери и двоих сыновей

СКР возбудил дело из-за убийства матерью дочери и двоих сыновей в Екатеринбурге

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства 37-летней матерью двоих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячной дочери в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Сейчас на месте работают криминалисты и следователи районного отдела СКР, они устанавливают причины, которые привели к трагедии. Назначен ряд экспертиз.

Как рассказал «Ленте.ру» начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, также на место прибыли оперативники уголовного розыска полиции. Они опрашивают соседей и владельца квартиры, в которой было совершено убийство.

Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой, уточнила официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова. Для координации действий правоохранителей на место выехал прокурор Свердловской области Борис Крылов.

Как стало известно ранее, мать убила двух родных сыновей и дочь, сообщив родственникам, что в детей якобы вселились бесы. По предварительным данным, женщина задушила их проводом. Семья недавно переехала из Калуги и считалась благополучной. Оба родителя работали.

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Елизавета Новикова
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