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14:25, 27 декабря 2022Россия

Отец задушившей троих детей россиянки рассказал о «выбивании бесов» в семье

Отец о задушившей троих детей жительнице Екатеринбурга: «выбивали друг из друга бесов»

Фото: Shutterstock

Владимир, отец жительницы Екатеринбурга, задушившей пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет, рассказал о ней и ее муже. По словам мужчины, супруги «выбивали друг из друга бесов», пишет E1.RU.

Мужчина, живущий в Верхнем Уфалее, рассказал, что его дочь Анастасия с юности была связана с религией: в доме были иконы, а перед едой читались молитвы. Вячеслав, муж Анастасии, раньше работал в полиции, где занимался борьбой с наркотиками и с сектантством. По словам Владимира, супруг дочери попал на работе в ДТП, во время которого он вылетел из машины через заднее стекло. Через несколько лет его отправили на пенсию.

«Настя и Слава выбивали друг из друга бесов. Когда Слава приехал в Уфалей, то я заметил у него синяк. Мы с ним таскали мебель. И вдруг он отказался: "Это гробы, это гробы, я не понесу". В подъезде пришлось оставить шкафы — прямо такая истерика», — вспомнил россиянин.

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После этого Владимир предложил дочери обратиться к психиатру, однако Анастасия перестала брать трубки и выходить с ним на связь.

«Я через Славу дозвонился, он все еще был шизанутый, но ее позвал. Я просил Настю немедленно показать его врачам. Она только говорила: "Я со Славой, я со Славой". Она была как будто зомбированная», — объяснил Владимир.

Он выразил уверенность, что Анастасия до последнего заботилась о своих детях и была замечательной мамой. На убийство, по мнению Владимира, ее подтолкнуло состояние супруга.

Об убийстве троих детей жительницей Екатеринбурга стало известно 26 декабря. По предварительным данным, женщина задушила их поясом от халата. Семья недавно переехала в Екатеринбург из Калуги и считалась благополучной.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело, его расследование находится на контроле у прокуратуры.

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Никита Абрамов
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