Захарова заявила о продолжении экспорта военной техники вопреки давлению США

Захарова заявила, что Россия продолжит экспорт военной техники вопреки давлению США

Россия продолжит экспорт военной продукции странам-партнерам вопреки «неприкрытому давлению» США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует официальный Telegram-канал министерства.

По словам Захаровой, что МИД России отмечает «повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих в том числе через посольства США в иностранных государствах», которые оказывают «неприкрытое давление» на партнеров России.

Дипломат добавила, что США призывают партнеров Москвы, эксплуатирующих советскую и российскую военную технику, передать эти вооружения Киеву «через прозападных посредников».

«С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам», — подчеркнули в министерстве.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оборонная промышленность страны смогла дать адекватный ответ на угрозы безопасности.