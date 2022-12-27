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18:00, 27 декабря 2022Забота о себе

Женщина научилась зарабатывать на страхе молодежи перед звонками по телефону

Американка Коппс стала зарабатывать $3,5 тысячи в день на страхе молодежи перед звонками

Фото: Unsplash

Жительница США Мэри Джейн Коппс раскрыла один из главных страхов современной молодежи и научилась зарабатывать до 3,5 тысячи долларов (около 246 тысяч рублей) в день, помогая молодым людям избавиться от него. Об этом сообщает Business Insider.

Около 16 лет назад американка заметила рост явления, которое она называет телефонной фобией. Многие представители поколения Z (родившиеся после 1997 года — прим. «Лента.ру») сталкиваются со все большими трудностями, когда им нужно позвонить кому-то по работе. «У поколения Z и миллениалов гораздо меньше опыта разговора по телефону, потому что для них основным способом общения стали текстовые сообщения», — прокомментировала для Business Insider эту проблему директор отдела клинических психологических исследований Университета Джона Хопкинса Элисон Пападакис.

Коппс, годы проработавшая в сфере бизнеса, решила открыть свой консультационный центр, чтобы научить молодежь преодолевать страх перед живым звонком человеку. Женщина отметила, что людей ее поколения в детстве учили правильно отвечать по телефону и совершать звонки, но современная молодежь не обладает этими навыками. Чаще всего клиенты Коппс испытывают дискомфорт из-за того, что во время рабочего разговора им может быть задан вопрос, на который они не смогут ответить сразу.

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Первым шагом к избавлению от телефонной фобии женщина считает полный отказ от любых текстовых сообщений на три дня. Также женщина назначает даты, в которые будет неожиданно звонить своим клиентам, чтобы приучить их к импровизации во время живого общения. Коппс пояснила, что многие ее клиенты привыкли даже с родителями общаться с помощью текста.

Женщина рассказала, что большинство ее клиентов работают в финансовом секторе или в области стартапов, где личное общение очень важно. «Вы не построите отношения по электронной почте, потому что очень важно слышать интонации собеседника», — отметила Коппс.

Сообщается, что специалист берет 480 долларов (33,8 тысячи рублей) за частную консультацию или 365 долларов (25,7 тысячи рублей) за вебинар, а ставка за корпоративные занятия составляет 3,5 тысячи долларов в сутки.

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Никита Савин
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